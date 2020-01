Asbest rond kerk Sint-Jozef: “Stadsbestuur wist dit al maanden” Joeri Seymortier

28 januari 2020

15u16 2 Eeklo Het verwijderen van asbest in de grond rond de kerk van de wijk Sint-Jozef in Eeklo, zal de stad 163.000 euro kosten.

De kerk wordt momenteel verbouwd tot kinderopvang @bij. Die kinderopvang moest al lang open zijn, maar er zijn problemen. Nu werd ook asbest ontdekt in de gronden rond de kerk, en daardoor wordt de opening weer maanden opgeschoven. Maandagavond op de gemeenteraad bleek dat het schepencollege al langer op de hoogte was van de problemen. “Het schepencollege heeft al net na de zomer een onderzoek besteld, dus toen waren er al vermoedens van asbest in de grond”, zegt Koen Loete (CD&V). “Toch werd er op pas op zondag 26 januari voor het eerst officieel iets gezegd over asbest. Het stadsbestuur weet nochtans al maanden dat daar asbest zit. Is het wel veilig om liegebeest te spelen en daar niets over te zeggen?”

Historische vervuiling

Schepen Ann Van den Driessche (Open Vld) zegt dat de juiste procedure gevolgd werd. “We hebben alles eerst laten onderzoeken en we hebben het deskundig verslag afgewacht”, zegt schepen Van den Driessche. “We wilden eerst perfect weten hoe erg het was, vooraleer we communiceerden. Het is nooit goed om onnodig paniek te zaaien. Dit gaat trouwens om een historische vervuiling, die er al zit sinds de jaren zeventig. Goed dat dit nu ontdekt is, en dat we dit kunnen aanpakken. De voorbije veertig tot vijftig jaar hebben daar altijd kinderen gespeeld, zonder problemen. Nu zullen we natuurlijk aanduiden dat daar asbest op de site zit, en alles zo snel mogelijk laten weghalen.”

Schepen Van den Driessche kan geen openingsdatum geven voor de nieuwe kinderopvang in de oude kerk. “Maar dat zal zeker voor de grote vakantie kunnen”, klinkt het wel.