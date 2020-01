Anonieme patrouille betrapt winkeldieven Wouter Spillebeen

16 januari 2020

18u10 0 Eeklo Twee winkeldieven zijn woensdagnamiddag rond 16.30 uur op heterdaad betrapt in eeklo door een anonieme overlastpatrouille van de politiezone Meetjesland Centrum. In de Aldi stopten ze winkelwaar onder hun jas en in hun auto lag hun buit uit de Lidl.

De patrouille zag een wagen met een Franse nummerplaat van de parking van het Krugershopping rijden en besloot het voertuig te volgen. De wagen stopte aan de Aldi en de twee inzittenden, mannen van 26 en 27 jaar oud met de Georgische nationaliteit, stapten binnen in de winkel. Zonder te beseffen dat de inspecteurs in burger hen in de gaten hielden, stopten ze winkelwaar onder hun jas en gingen ze naar buiten zonder te betalen.

De mannen probeerden weg te rijden, maar de politie onderschepte hen. In de auto vonden ze ook de buit van een eerdere diefstal in de Lidl terug. De twee mannen zijn aangehouden voor verhoor en verder onderzoek.