Anderstalige nieuwkomers in College ten Doorn krijgen nieuwe iPads Joeri Seymortier

05 oktober 2020

11u36 2 Eeklo De anderstalige nieuwkomers die les volgen in College ten Doorn in Eeklo, kunnen dat nu doen op een nieuwe Ipad. De school kreeg die van Cera.

College ten Doorn in Eeklo heeft een zogenaamde Okan-klas, een Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers. Die jongeren krijgen dan een taalbad, om zich zo snel mogelijk in Eeklo te kunnen integreren. De Okan-klassen van College ten Doorn mochten voor 2.000 euro Ipads aankopen voor hun werking. “Cera steunt dit verhaal graag”, zegt Nadine De Wispelaere van Cera. “Door leermiddelen te voorzien voor de meest kwetsbare leerlingen van de school, willen we mee investeren n een snellere integratie in de maatschappij. En daar kan iedereen alleen maar beter van worden.”

De iPads werden in ontvangst genomen door algemeen directeur Annick Willems en logistiek-financieel directeur Dirk Snebbout.