Anderlecht-supportersclub ‘De Gentse Verstandhouding’ lanceert eigen mondmaskers Kristof Vereecke

27 april 2020

15u29 0 Eeklo Nog voor onze voetbalclubs zelf hun eigen initiatieven namen, lanceerde Anderlecht-supportersclub De Gentse Verstandhouding vorige week al zijn eigen gepersonaliseerde paars-witte mondmaskers. Die lijken een groot succes te worden.

Ondertussen gingen er op enkele dagen tijd al 350 de deur uit. “Onze actie is een groot succes”, zegt voorzitter Ivan Boelens. “We zijn ervan overtuigd dat mondmaskers de komende maanden het nieuwe normaal worden in de Belgische voetbalstadions. Het is daarop dat we wilden inspelen. Via een bevriende ondernemer zijn we erin geslaagd 500 mondmaskers te bestellen voor onze leden. We leggen als club zelfs een klein beetje bij in de kostprijs omdat we het zien als een soort van service naar onze leden. We waken er dan ook over dat de mondmaskers voldoende kwalitatief zijn. Zo zijn onze mondmaskers herbruikbaar, bestaan ze uit twee lagen viscose filterende stof en zijn ze comfortabel om te dragen. De maskers zijn verkrijgbaar in twee kleuren: paars en wit.”

Navolging

Het voorbeeld van De Gentse Verstandhouding krijgt ondertussen veel navolging. “Heel wat bevriende supportersclubs contacteerden ons al om te vragen wie onze leverancier is. We zien ook dat de clubs ondertussen zelf initiatief beginnen nemen”, weet Ivan Boelens. “Daar kunnen we uiteraard alleen maar blij om zijn. Het is goed om te zien dat de supportersclubs bezig zijn met de gezondheid van hun leden. Hopelijk zien we elkaar binnenkort terug in het Lotto Park. Al verwacht ik niet dat er voor 1 september nog gevoetbald zal worden. Als we het stadion weer binnen mogen, zullen onze leden alvast voorbereid zijn.”