Anderhalve week na knip in Zuidmoerstraat, blijft discussie woeden: “Amper ongevallen, dus waarom zo’n drastische wijzigingen?”

Eeklo

De knip in de Zuidmoerstraat is anderhalve week oud en blijft voor beroering zorgen in Eeklo. Vooral het feit dat de maatregel door het strot werd geduwd zonder ook maar iets van overleg, zorgt voor ergernis. Volgens CD&V zijn in de Zuidmoerstraat de voorbije jaren amper ongevallen gebeurd, en is zo’n drastische maatregel dan ook totaal overbodig. Het stadsbestuur wil pas op het einde van de maand evalueren. Goed voor een pittige discussie.