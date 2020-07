Amper Vlaamse Leeuwen aan openbare gebouwen Eeklo, gewezen burgemeester Loete ontgoocheld Joeri Seymortier

11 juli 2020

13u05 0 Eeklo Er hangen vandaag op de Vlaamse feestdag amper vlaggen met de Vlaamse Leeuw te wapperen in Eeklo. Niet naar de zin van gewezen burgemeester Koen Loete.

Koen Loete deed zaterdagvoormiddag zijn tour door Eeklo en zag aan de openbare gebouwen amper Vlaamse Leeuwen wapperen. Enkel hoog aan het stadhuis was er één, maar die was helemaal rond de stok gedraaid en amper te zien. “Mijn verbazing was groot”, zegt Koen Loete. “Vroeger hingen zelfs aan alle vlaggenmasten in de fontein Vlaamse Leeuwen op 11 juli. Een stad is trouwens verplicht om de openbare gebouwen te bevlaggen. Ook aan de bibliotheek, aan het Stadskantoor of aan het politiecommissariaat zie ik nergens een Vlaamse vlag. Op het Feest van de Vlaamse Gemeenschap is dat een regelrechte schande. Dat er geen viering is wegens corona, kan ik begrijpen. Maar dat onze feestdag niet passend omkaderd wordt met de mooie heraldisch correcte vlaggen, dat betreur ik sterk.”

Eerste schepen Christophe De Waele (Open Vld) is waarnemend burgemeester en reageert: “Er hebben ooit meer Vlaamse vlaggen gewapperd op 11 juli, dat klopt. Er hangt wel degelijk een vlag aan het stadhuis, dus officieel zijn we als stad in orde. Aan het politiekantoor werd de vergetelheid in de loop van de dag nog recht gezet”, zegt De Waele nog.