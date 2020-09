Als politiek topsport wordt: gemeenteraad voor het eerst in stedelijke sporthal Joeri Seymortier

22 september 2020

07u02 0 Eeklo De gemeenteraad van Eeklo werd maandagavond voor het eerst gehouden in de basketzaal van de stedelijke sporthal.

De gemeenteraad werd jarenlang gehouden in het statige stadhuis van Eeklo, verhuisde door het nieuwe stadsbestuur al naar het Stadskantoor op het industriepark, en maandag moesten de politici zelfs naar de sporthal in de Pussemierstraat pendelen. Voor het eerst sinds corona werd nog eens ‘lijfelijk’ vergaderd, maar dat moest wel met de nodige afstand gebeuren. Daarom werden de tafels en de microfoons in de basketzaal opgesteld. Aardig gelukt, maar de sporters in de andere zalen van de sporthal zorgden af en toe toch voor serieus wat geluidshinder.

Ook de supporters van de plaatselijke politici konden weer als publiek komen luisteren naar de pittige debatten. Je moest je wel op voorhand inschrijven, en er waren maar 40 plaatsen beschikbaar. Op de tribune moest het publiek de mondmaskers wel aanhouden.

