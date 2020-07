Alle schoolbuurten in Eeklo worden veiliger: nu al proefproject in Abdijstraat Joeri Seymortier

20 juli 2020

11u25 5 Eeklo Tegen 1 september wil Eeklo alle schoolbuurten in de stad veiliger maken, door middel van opvallende straatbeschilderingen.

Met opvallende straatbeschilderingen moeten chauffeurs duidelijk gemaakt worden dat ze in de buurt van een school rijden, en dat de snelheid dus omlaag moet. “Eeklo heeft een schoolomgevingsplan dat deze omgevingen een stuk veiliger moet maken”, zegt schepen van Mobiliteit Christophe De Waele (Open Vld). “We doen een try-out met een markering ter hoogte van de school Sint-Jozef in de Abdijstraat. Het is de bedoeling om de schoolzone expliciet te gaan aanduiden en een veiliger gedrag van de weggebruiker af te dwingen door sensibilisering.”

Eeklo heeft een subsidiedossier ingediend bij Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld), om enkele schoolomgevingen in de stad een pak verkeersveiliger te maken. ‘De stad investeert voor 127.000 euro in kleine infrastructurele ingrepen die de schoolomgevingen accentueren en wil daarmee de weggebruikers sensibiliseren tot een aangepast gedrag”, klinkt het nog.