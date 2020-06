Alle leerlingen College ten Doorn vanaf maandag (deeltijds) terug naar school Joeri Seymortier

07 juni 2020

10u43 0 Eeklo Vanaf maandag 8 juni komen alle leerlingen van het College ten Doorn in Eeklo terug naar school.

De voorbije weken kwamen al enkele groepen naar school, maar vanaf maandag geldt de terugkeer voor alle leerlingen. “We doen dat in veilige bubbels”, zegt directeur Annick Willems. “Alle leerlingen van alle leerjaren worden nog twee halve dagen op school verwacht, om samen het schooljaar af te sluiten, en in klasverband afscheid te kunnen nemen van elkaar en van een bewogen schooljaar. Twee halve dagen lijkt misschien niet veel, maar de veiligheidsvoorschriften en risicoanalyses voor onze grote school zijn dan ook niet evident. We vonden het vooral belangrijk om iedereen van alle leerjaren toch nog even naar school te krijgen.”

Voor alle klassen loopt ook het afstandsleren verder. “Er wordt nu al hoopvol uitgekeken naar de richtlijnen van de overheid om in september terug op school te kunnen opstarten. Zo kunnen de leerkrachten hopelijk hun kerntaak van samen leren en samen leven snel weer opnemen.”

Ook alle lagere scholen van College ten Doorn starten maandag volledig terug op. Dat gebeurt zowel op De Meidoorn, De Wegel, Sint-Jozef als in en Sint-Antonius. Alles samen 4.300 leerlingen kunnen zo eindelijk terug naar school.