Al zes ongeruste patiënten in ziekenhuizen Eeklo en Deinze, maar geen besmetting coronavirus: “Kom niet rechtstreeks naar spoed, ga naar de huisarts” Joeri Seymortier en Anthony Statius

02 maart 2020

16u30 30 Eeklo In het ziekenhuis AZ Alma in Eeklo en AZ Sint-Vincentius in Deinze hebben zich elk al drie ongeruste patiënten gemeld voor een onderzoek naar het coronavirus. In geen van de gevallen werd voorlopig een coronabesmetting vastgesteld. Er wordt opgeroepen niet te panikeren. “Kom niet zelf naar de spoed. Ga bij ongerustheid of symptomen eerst naar je huisarts”, klinkt het advies.

Nu er in ons land steeds meer gevallen van coronabesmetting opduiken, krijgen ook de ziekenhuizen van Eeklo en Deinze ongeruste patiënten over de vloer. AZ Sint-Vincentius Deinze zet zich schrap voor het coronavirus. Zondag werden daar al drie mensen getest, maar daarbij werd geen coronabesmetting bevestigd. Ziekenhuishygiënist Ilse Vermoesen roept op om vooral niet te panikeren en de richtlijnen van de overheid toe te passen. “Op de spoedafdeling werd een isolatieruimte ingericht volgens de richtlijnen van de overheid, zodat we de nodige maatregelen perfect kunnen toepassen”, zegt Ilse Vermoesen. “Patiënten die beantwoorden aan de criteria van de overheid worden getest. Na de test gaan de stalen richting een referentielabo en mogen de mensen terug naar huis, tenzij een opname vereist is. In dat laatste geval nemen we contact op met de FOD Volksgezondheid: deze patiënten worden niet in ons ziekenhuis opgenomen, maar indien nodig opgehaald met een gespecialiseerde ziekenwagen en overgebracht naar Antwerpen of Brussel.”

Druk op spoed

In het AZ Alma in Eeklo kwamen maandag drie personen langs op de afdeling spoedgevallen, wegens ongerustheid over een vermoeden van besmetting met het coronavirus. Na onderzoek bleek ook hier de angst ongegrond. “Naar de spoedgevallendienst komen voor een ‘geruststelling’ of voor het afnemen van een zogenaamde coronatest, zonder eerst de huisarts te contacteren, wordt afgeraden”, klinkt het bij AZ Alma. “Wanneer de patiënt niet voldoet aan de gevalsdefinitie weigert de overheid bovendien de testen voor het coronavirus uit te voeren. Een onnodig bezoek aan de dienst spoedgevallen zorgt voor bijkomende drukte en langere wachttijden voor andere patiënten. We vragen dan ook expliciet dat men zich in eerste instantie tot de huisarts richt met vragen of ongerustheid. Die zal controleren of de patiënt voldoet aan de gevalsdefinitie, en in voorkomend geval uiteraard doorverwijzen.”

Ook in het Dienstverleningscentrum Heilig Hart in Deinze, waar meer dan 400 personen met een handicap verblijven, is men extra waakzaam. “Het coronavirus is zeker een bedreiging voor onze zorgvragers, maar net zo goed voor onze begeleiders. Veel mensen gingen de afgelopen week op reis en kwamen dus met veel andere mensen in contact. We moeten waakzaam zijn, maar niet panikeren. In samenspraak met de artsen en de directie nemen we enkele extra maatregelen. Zo hangt er aan elke ingang van het DVC een affiche met tips om een besmetting te voorkomen en op verschillende plaatsen hangt een pompje met handontsmetting. De medewerkers van het onderhoud focussen zich op computermuizen en toetsenborden, toiletruimtes, cafetaria stoelen en tafels, trapleuningen en deurklinken.”