Al jaren vraag naar maatregelen in Oostveldstraat, maar die komen maar niet: “Het verkeer is daar een tikkende tijdbom” Toegangspoort naar stad vrij smal maar wel razend druk Joeri Seymortier

30 oktober 2019

11u58 3 Eeklo Een betere verkeersveiligheid in de Oostveldstraat in Eeklo staat al jaren op de politieke agenda, maar maatregelen blijven uit. Vooral tijdens de spitsuren is het razend druk in de toegangspoort tussen Lembeke en Eeklo. Met gevaarlijke situaties tot gevolg. “De straat is smal waardoor er weinig ruimte is voor ingrijpende maatregelen”, klinkt het.

De vraag naar maatregelen in de Oostveldstraat wordt al jaren gesteld op de gemeenteraad van Eeklo, maar voorlopig zonder al te veel resultaat. Danny Plaetinck (N-VA) houdt vol, en vraagt de stad opnieuw om eindelijk eens drastische maatregelen te nemen in de Oostveldstraat. “Het blijft er bijzonder onveilig, en dat zorgt voor frustraties bij de weggebruikers”, zegt Plaetinck. “De Oostveldstraat is een belangrijke invalsweg naar onze stad. Er fietsen elke dag honderden kinderen door op weg naar school. Het is ook de weg naar ons stedelijk Sportpark. Maar elke dag razen er vrachtwagens, bussen en tractoren met opleggers door. Als die een wagen moeten kruisen, schieten ze zich vaak gewoon op het fietspad. Levensgevaarlijk!”

Tractoren en vrachtwagens schieten zich meer dan eens op het fietspad om wagens te kruisen. Levensgevaarlijk! Danny Plaetinck, N-VA

Deze week is het door de herfstvakantie een pak minder druk in de Oostveldstraat, maar vanaf maandag wordt het daar weer aanschuiven en wringen. Schepen van Mobiliteit Christophe De Waele (Open Vld) beseft dat het dossier van de Oostveldstraat geen makkie is. “We hebben eerder al gedacht aan een tonnagebeperking in de Oostveldstraat, maar daar hebben we een negatief advies voor gekregen”, zegt schepen De Waele. “De Oostveldstraat is niet breed, dus veel plaats voor ingrepen is er niet. Er is tweerichtingsverkeer en er kan geparkeerd worden. De parkeerplaatsen zomaar schrappen, kunnen we moeilijk doen. De bewoners zouden die missen, en zonder die geparkeerde wagens zou er nog veel sneller gereden worden in de Oostveldstraat. We gaan als stad een oplossing zoeken voor de Oostveldstraat. Maar op korte termijn is dit een zeer moeilijk dossier”, zegt de schepen.

Meer dan goede intenties

Het geduld van de weggebruikers en van Danny Plaetinck geraakt op. “De Oostveldstraat is een tikkende tijdbom. We mogen echt niet wachten tot daar een zwaar ongeval gebeurt met een voetganger of een fietser”, zegt Plaetinck. “Er zijn oplossingen mogelijk: een zone 30 invoeren, een tonnagebeperking invoeren, zelfs enkele rijrichting invoeren in het smalste deel, of een deel van de parkeerplaatsen schrappen. We gaan daar echt iets moeten doen! Met goede intenties alleen is er geen vooruitgang in dit dossier.”

Eenrichtingsverkeer?

Schepen De Waele schrikt van het voorstel voor eenrichtingsverkeer. “Als we eenrichtingsverkeer invoeren, moet het verkeer langs andere straten in de buurt gestuurd worden. Ga maar eens vertellen in de Zwembadstraat, Hospitaalstraat of Lekestraat dat we al het verkeer langs daar gaan sturen. Ik wens je daar heel veel succes”, zegt schepen Christophe De Waele nog.