Al 900 inschrijvingen voor rommelmarkt Kaaiken 2019 Joeri Seymortier

16 juli 2019

09u57 5 Eeklo Een kleine drie maanden voor de rommelmarkt van de Kaaifeesten in Eeklo, zijn er al 900 standhouders ingeschreven.

De drie laatste jaren was het steevast slecht weer op de zondag van de Kaaifeesten, en dat voelen de organisatoren in de inschrijvingen. “Toch zijn er al 900 standhouders ingeschreven, maar er kunnen er nog een pak bij”, zegt voorzitter Dirk Mussche. “De ‘grootste rommelmarkt van Vlaanderen’ vindt dit jaar plaats op zondag 6 oktober, in de wijk ‘t Kaaiken in Eeklo. Onze rommelmarkt is met tienduizenden bezoekers het evenement met de grootste publieke opkomst in het Meetjesland.”

Inschrijven voor de rommelmarkt kan via www.kaaiken.be. Een standplaats is zes meter breed, en daarvoor betaal je 14 euro. De Kaaifeesten in Eeklo lopen dit jaar van vrijdag 4 tot en met maandag 7 oktober. De vrijdag is traditioneel een rockavond met die jaar als hoofdact de Amerikaanse rockband Pro-Pain. Zaterdag en zondag zijn de schlageravonden met dit jaar onder andere Swoop, Jettie Pallettie, Garry Hagger, Johan Veuglers, Laura Lynn en Willy Sommers op de affiche. Op maandag 7 oktober staat de seniorennamiddag gepland en ‘s avonds wordt afgesloten met een blijspel.

Info: www.kaaiken.be of 0476/46.30.92.