Al 21 scholen in Meetjesland zijn Rode Neuzen School: inschrijven kan nog tot einde schooljaar Joeri Seymortier

21 juni 2019

10u21 0 Eeklo Al 21 scholen in het Meetjesland hebben zich ondertussen opgegeven als Rode Neuzen School.

In Vlaanderen zijn al meer dan 1.100 scholen aangemeld als Rode Neuzen School. Ook het Meetjesland blijft niet achter. Wie zich aanmeldt, maakt op school dan ook kans op een exclusief optreden van Niels Destadsbader of K3. “Dit jaar zamelt Rode Neuzen Dag geld in voor schoolprojecten die jongeren meer ruimte geven en inzetten op hun mentale, sociale en fysieke weerbaarheid”, klinkt het. “Rode Neuzen Dag wil zoveel mogelijk Rode Neuzen Scholen stimuleren om haar eigen projecten te realiseren. De vierde editie van Rode Neuzen Dag vindt plaats op 29 november 2019.”

In Aalter gaat het onder andere om de lagere school van Emmaüs, de vrije basisschool van Knesselare en Klavertje Vier in Knesselare. In Eeklo gaat het om de vrije basisschool in de Abdijstraat, De Wegel in de Pussemierstraat, het PTI in de Roze, De Triangel in de Lekestraat en De Tandem. In Maldegem doen onder andere De Ark mee. In Lembeke is dat De Hei-r-akker. In Assenede gaat het om De Wegwijzer en ook ’t Brugje in Bassevelde. In Evergem staan onder andere het Einstein Atheneum, de vrije basisschool van Ertvelde en De Regenboog in Ertvelde in de lijst. In Lievegem gaat het onder andere om de school van Beke, Sint-Lutgardis Zomergem, De Lieve en ’t Kersenpitje in Waarschoot, en ook De Bron en de gemeentelijke basisschool van Lovendegem.