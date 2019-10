Al 20 jaar: tweedehandsbeurs Gezinsbond Eeklo viert jubileum Joeri Seymortier

08 oktober 2019

13u42 5 Eeklo De Gezinsbond Eeklo organiseert al twintig jaar tweedehandsbeurzen, en viert dat op zaterdag 12 oktober met een jubileumeditie.

Van 13.30 tot 16 uur kan je terecht in de refter van het College ten Doorn in de Zuidmoerstraat 125 in Eeklo. “Zoals altijd is de toegang gratis, en kan je er ook genieten van pannenkoeken, sandwiches en een drankje”, zegt Anja Leloup. “Deze keer hebben we een gratis kinderopvang onder begeleiding van de Kinderoppasdienst, en geven we ouders zo de kans om rustig te shoppen. Kinderen kunnen ook cupcakes voor vogels maken, vissen naar een geschenkje in het viskraam, en naar verhalen luisteren met Stien Thijs. Zo wordt het een echte jubileumeditie”, klinkt het nog.