Airfryer op fornuis vat vuur Wouter Spillebeen

03 augustus 2020

17u10 0 Eeklo Drie bewoners van de Zandvleuge in Eeklo zijn naar het ziekenhuis overgebracht nadat in de nacht van zondag op maandag een accidentele brand in hun keuken ontstond. Ze ademden alle drie rook in, maar zijn ongedeerd.

De hulpdiensten werden opgeroepen naar de Zandvleuge rond 1.30 uur. In een woning daar was een brand ontstaan aan een airfryer die op het kookfornuis stond. De brandweer was razendsnel ter plaatse en kon de materiële schade beperken. De keuken en het keukenplafond raakten beschadigd en in de rest van de woning is sprake van rookschade.

De drie bewoners werden uit voorzorg naar het ziekenhuis overgebracht omdat ze lichte rookinhalatie opgelopen zouden hebben. Ze bleken uiteindelijk ongedeerd te zijn.