Agenten van politiezone Meetjesland halen diploma fietspatrouilleteam Dylan Vermeulen

21 september 2020

14u36 3 Eeklo Vorige week behaalden vier agenten van de politiezone Meetjesland Centrum hun diploma voor het fietspatrouilleteam na het succesvol uitvoeren van verschillende proeven.

“Ze zijn volledig klaar om zich extra zichtbaar en aanspreekbaar in onze politiezone te begeven de burger van dienst te zijn”, meldt de politiezone Meetjesland Centrum op hun Facebookpagina. De 4 agenten leerden onder andere arrestatietechnieken met de fiets en tactisch werken met de fiets. Ook kwamen verkeersbegeleiding en behendigheid in moeilijk te bereiken plaatsen aan bod. Op deze manier zijn ze “nog meer inzetbaar in het verkeer, als overlastploeg, bij toezicht op de markt en tijdens evenementen.”