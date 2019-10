Agenten in opleiding helpen bij politiecontrole in Eeklo, Kaprijke en Sint-Laureins: 3 bestuurders betrapt op alcohol, 3 op drugs Joeri Seymortier

29 oktober 2019

De politiezone Meetjesland Centrum heeft op verschillende plaatsen gerichte verkeerscontroles gehouden, en kreeg daarbij hulp van aspirant-inspecteurs in opleiding van de politieacademie Paulo.

In totaal werden 152 bestuurders gecontroleerd in Eeklo, Kaprijke en Sint-Laureins. “Bij de controle waren drie bestuurders onder invloed van alcohol en drie onder invloed van drugs”, zegt commissaris Marino Longeville. “Twee bestuurders hadden geen rijbewijs, en er werd een voertuig aangetroffen zonder papieren, waar de bestuurder bovendien valse nummerplaten had op bevestigd. Dat voertuig werd dan ook onmiddellijk in beslag genomen. In de nabije toekomst staan nog gelijkaardige acties gepland.”