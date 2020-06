Afvalzak Meetjesland en regio Deinze 5 kilo lichter (maar corona zorgde wel voor 200 ton extra afval) Joeri Seymortier

10 juni 2020

20u07 27 Eeklo De inwoners van de 15 gemeenten van het Meetjesland en de streek rond Deinze hebben vorig jaar aanzienlijk minder afval geproduceerd. De afvalzak werd gemiddeld vijf kilo lichter. Toch is er nog werk aan de winkel, want er moet nog 15 kilo af om de Vlaamse norm te halen. Corona heeft alvast niet geholpen, want de voorbije twee maanden werd 200 ton extra huisvuil ingezameld.

Afvalintercommunale IVM heeft de cijfers van 2019 voorgesteld, en die gaan voor alle vijftien gemeenten naar beneden. “Gemiddeld is de afvalzak in het Meetjesland en de regio rond Deinze vijf kilo lichter geworden”, zegt secretaris Jean Marie Staelens van IVM. “Dat is een goede stap vooruit, maar er moeten nog veel stappen gezet worden. De afvalzak is nu afgeslankt van 154 naar 149 kilo. Maar om de Vlaamse norm te halen, moeten we naar 135 kilo restafval per inwoner per jaar. Elk van de gemeenten krijgt een eigen doelstelling opgelegd. Enkel Aalter, Nazareth, Merelbeke en Zulte halen vandaag al de norm. Elders moet er een tandje bij gestoken worden. Hoe? In eerste instantie door afval zoveel mogelijk te vermijden. Maar ook door verder te gaan met de selectieve inzameling van de PMD, en door in verschillende gemeenten ook het afval van groenten, fruit en tuin apart in te zamelen.”

Het extra corona-afval komt wellicht omdat de mensen massaal in hun kot bleven, afhaalmaaltijden gingen halen, of thuis aan het koken waren. Dat zorgt voor meer afval. De recyclageparken zijn ook een tijd dicht geweest. Jean Marie Staelens, IVM

De voorbije coronaweken hebben onze afvalzak alvast geen goed gedaan. Tijdens de twee ‘coronamaanden’ werd 200 ton extra huisvuil ingezameld, in vergelijking met vorig jaar. “Dat is bijna een kilogram per inwoner, dus dat kan tellen”, zegt Staelens. “Dat komt wellicht omdat de mensen massaal in hun kot bleven, afhaalmaaltijden gingen halen, of thuis aan het koken waren. Dat zorgt voor meer afval. De recyclageparken zijn ook een tijd dicht geweest, waardoor er ook meer in de restafvalzak terechtgekomen is. En dan is er nog het extra specifieke corona-afval zoals mondmaskers en handschoenen. Ook al weegt dat amper iets, het komt ook wel in de afvalstroom terecht.”

Zuivere lucht

De werken aan de verbrandingsoven zijn ondertussen achter de rug. De oven draait weer volop, en nu volgens de strengste normen. Sterker nog: de rook die uit de schoorstenen komt, is volgens de meest recente tests zelfs zuiverder dan de buitenlucht die binnen getrokken wordt. “Om de afvalinstallatie goed te laten draaien, is IVM op zoek naar extra personeel”, zegt voorzitter Patrick Hoste. “Er worden minstens drie proces-operatoren gezocht, die de installatie bedienen van in de vernieuwde controlekamer. Zij moeten mensen vervangen die binnenkort met verdiend pensioen gaan, en maar liefst veertig jaar bij IVM gewerkt hebben”, zegt Hoste nog.