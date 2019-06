Afvalophalers IVM komen deze week iets vroeger door de hitte: zet je vuilniszak op tijd buiten Joeri Seymortier

25 juni 2019

11u51 31 Eeklo De afvalophalers van IVM komen deze week wellicht iets vroeger de huisvuilzak ophalen, in de regio Meetjesland en de streek rond Deinze.

Om de hitte van de namiddag te vermijden, mogen de afvalophalers de hele week al om 6 uur beginnen aan hun ronde. “Bij extreme hitte mag vroeger worden gestart met de ophaling”, zegt Jean Marie Staelens. “De ophaalfirma’s kunnen nog heel deze week de ophaling een uurtje eerder aanvangen. Altijd tijdig de afvalstoffen buiten zetten is dus de boodschap. Deze uitzonderingssituatie duurt deze hele week, tot en met vrijdag 28 juni.”

Bij warm weer is het moeilijker om geurtjes en maden in en rond de huisvuilzakken te vermijden. IVM geeft wat tips: “Stop zo mogelijk geen vlees- en visresten in de restafvalzak. Als je toch restjes hebt, gebruik dan een klein plastic zakje. Heb je groente- of fruitafval? Dat kan je thuiscomposteren. Zet de PMD- en restafvalzak liefst ook in de schaduw. Spoel verpakkingen uit alvorens ze in de PMD-zak of glascontainer te stoppen. En natuurlijk: sluit de afvalzak goed af”, klinkt het nog.