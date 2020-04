Afvalophaler Meetjesland vindt injectienaalden in PMD-zakken: “Niet de bedoeling” Joeri Seymortier

25 april 2020

10u55 0 Eeklo Afvalophaler IVM vraagt de inwoners van het Meetjesland en de streek rond Deinze om geen injectienaalden in de blauwe PMD-zak te steken.

De sorteercentra en ophalers meldden aan IVM dat er de laatste tijd regelmatig injectienaalden gevonden worden in de PMD-zakken. Gebruikte naalden moeten als KGA-afval naar het containerpark gebracht worden, maar door de coronamaatregelen kan dat in veel gemeenten tijdelijk niet. Ze in de PMD-zak steken is echter niet de bedoeling. “Het zorgt bij ophalers en de mensen die werken in de sorteercentra voor gevaarlijke situaties”, zegt Jean Marie Staelens. “Mensen kunnen zich prikken, en dat is niet de bedoeling. Gebruikte injectienaalden horen bij het KGA, waar ze in een naaldcontainer moeten afgegeven worden aan de parkwachter. De naalden mogen dus nooit in een blauwe zak of restafvalzak worden meegegeven, of zomaar ergens op het recyclagepark worden gedumpt. Een naaldcontainer is onder andere te koop bij de apotheker.”