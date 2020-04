Afvalophaler Meetjesland roept op: “Plastic handschoenen horen niet thuis in PMD-zak” Joeri Seymortier

20 april 2020

08u53 19 Eeklo Afvalophaler IVM uit het Meetjesland en de streek rond Deinze roept op om plastic handschoenen niet in de PMD-zak te steken.

Nu we massaal plastic handschoenen dragen om te gaan winkelen, komen die ook steeds vaker in de PMD-zak terecht. Maar dat mag niet. “We krijgen verontrustende berichten van sorteercentra, waar wordt vastgesteld dat er veel plastic handschoenen in de PMD-zakken worden meegegeven”, zegt Jean Marie Staelens van IVM. “Het was nooit toegelaten om plastic handschoenen mee te geven met het PMD-afval, maar dus al helemaal verboden in deze ‘coronatijd’. Want dit is zeker niet veilig voor ophalers en het personeel van de verwerkingsbedrijven. Plastic handschoenen horen thuis in de restafvalzak. Inwoners worden dan ook gevraagd om plastic handschoenen niet in de blauwe zak mee te geven, maar in de restafvalzak te stoppen. Vanuit de bezorgdheid voor de veiligheid van de ophalers en mensen werkzaam in de afvalverwerkingsinstallatie, wordt ook gevraagd om de restafvalzakken goed te sluiten.”