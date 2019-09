Afbraak oud zwembad Eeklo gaat van start Joeri Seymortier

22 september 2019

10u52 0 Eeklo De afbraak van het oud zwembad in de Oostveldstraat in Eeklo start op maandag 23 september. Na meer dan vijftig jaar verdwijnt het uit het straatbeeld.

Zowat acht miljoen mensen hebben in het oude zwembad baantjes getrokken. “Het is echt wel een monument dat tegen de vlakte gaat”, zegt schepen Marc Windey (SMS). “Het blauw-witte strakke gebouw met grote glaspartijen verdwijnt uit het straatbeeld. Zowat de hele Meetjeslandse bevolking deed er zijn eerste schuchtere watertoets. Er werden letterlijk kampioenen gekweekt in de Eeklose wateren. De Verbauwens, de Van Steenberghes en vele anderen stonden aan de top van de Belgische zwemwereld en behaalden zelfs het Olympisch niveau. Ook de Eeklose waterpolo was en is een gevreesde tegenstander van velen. Een stuk Eeklose geschiedenis verdwijnt en maakt plaats voor woningen in het groen. De chloor en waterdamp worden voortaan vervangen door de geuren en geluiden van de natuur. Een mooi nieuwbouwproject, centraal gelegen en midden in de rust en het groen.”

