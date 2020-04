ACV dient klacht in tegen OCMW Eeklo: “Sfeer op werkvloer is vertroebeld” Joeri Seymortier

24 april 2020

15u26 2 Eeklo De vakbond ACV heeft een klacht ingediend tegen het OCMW van Eeklo. De band tussen personeel en bestuur zou verstoord zijn.

Het ACV heeft klacht ingediend bij de gouverneur en de sociale inspectie. Er wordt al drie maanden gevraagd om binnen het OCMW een risicoanalyse uit te voeren, omdat het niet meer botert tussen het personeel en het bestuur. Oppositiepartijen CD&V en N-VA sluiten zich aan bij het protest van het ACV. “De sfeer in het OCMW van Eeklo is totaal vertroebeld”, klinkt het. “Het personeel staat onder grote druk en er wordt niet naar hen geluisterd. Al maanden wordt er gevraagd naar een ‘risicoanalyse psychosociale aspecten’, maar daar wordt weinig of geen actie genomen. Op een mogelijke corona-infectie bij een personeelslid werd amper gereageerd, laat staan veiligheidsmaatregelen genomen. Deze week werd door de ACV-vakbond een formele klacht voor schuldig verzuim ingediend. Wij sluiten ons daarbij aan”, zeggen Koen Loete (CD&V) en Hilde Lampaert (N-VA).

Bij stad en OCMW willen ze niet op het dossier ingaan. “Dit gaat om een intern dossier”, reageert burgemeester Luc Vandevelde (SMS) kort. “Ik kan alleen maar stellen dat wij het volste vertrouwen in het bestuur behouden.”