Actieplan tegen lege winkelpanden in hartje Eeklo: “Eerst belonen en impulsen geven. Pas wanneer dat niet helpt belasting op leegstand” Eeklo staat met 11 procent lege winkels bovenaan zwarte lijst Joeri Seymortier

31 mei 2019

10u04 0 Eeklo Eeklo wil iets doen aan de lege winkels in het centrum van de stad. Met maar liefst elf procent leegstaande panden, staat Eeklo bovenaan de zwarte lijst. “We willen in eerste instantie belonen, en starters helpen en impulsen geven. Pas wanneer dat niet lukt, komt een bestraffing: een belasting op leegstand voor handelspanden”, zegt schepen Christophe De Waele.

De leegstandscijfers van winkels en handelspanden gaan overal in Oost-Vlaanderen omhoog. Sinds 2009 zijn ze zelfs verdubbeld. Ook Eeklo ontsnapt als hoofdstad van het Meetjesland niet aan deze malaise. Het aantal lege winkels steeg daar de voorbije tien jaar van 5,3 naar maar liefst 11 procent. De stad zegt al langer dat er aan een actieplan, maar dat zou nu (eindelijk) zo goed als klaar zijn.

“We gaan uit van het principe om eerst te belonen, en pas in een later stadium te bestraffen”, zegt schepen van Lokale Economie Christophe De Waele (Open Vld). “We gaan eerst op zoek naar impulsen. Zo gaan we binnenkort individuele gesprekken voeren met alle eigenaars van leegstaande winkelpanden in onze stad. We willen weten waarom het pand niet ingevuld geraakt, en wat er kan veranderen. In ons meerjarenplan zullen we ook acties voorzien, om starters letterlijk een duwtje in de rug te geven. Welke dat worden, gaan we binnenkort bekend maken. We willen dus vooral inzetten op belonen en stimuleren. Pas wanneer dat allemaal niet helpt, willen we een laatste stok achter de deur. En dat is dan een belasting op leegstand van handelspanden. Wanneer eigenaars echt niet mee willen, is dat het laatste redmiddel om de leegstand misschien toch nog tegen te gaan.”

Bruisend centrum

In de hele regio is het duidelijk dat er iets moet gedaan worden aan de leegstand van handelspanden. In Evergem is de leegstand gestegen van 2,30 naar 5,40 procent, in Aalter van 2,80 naar 4,90 procent, in Lievegem van 3,60 naar 5,90 procent en in Maldegem van 4,20 naar 5,50 procent. Ook in de twee steden van onze regio ontsnappen niet aan een forse stijging. Zo is in Deinze de leegstand gestegen van 3,80 naar 8,10 procent en in Eeklo dus van 5,30 naar 11 procent. “Het is echt niet goed dat Eeklo nog maar eens de slechtste leerling van de klas is”, zegt Peter De Graeve van N-VA Eeklo. “Het is echt tijd voor actie, en een lijst met structurele maatregelen. Eeklo moet weer een bruisend winkelcentrum worden”, zegt De Graeve.

Overal verdubbeld

Schepen De Waele weerlegt de kritiek alsof het probleem in Eeklo groter zou zijn dan elders. “Die leegstand van handelspanden is echt geen Eekloos probleem, maar iets wat je overal ziet”, zegt de schepen. “De voorbije jaren zie je zowat overal een verdubbeling van de leegstand. In heel Vlaanderen is het cijfer opgelopen van 4,2 naar 8 procent. Dat wij daar als Eeklo nog ver boven zitten? Dat klopt, maar het gaat net zoals op vele plaatsen ook om een verdubbeling in tien jaar. We zijn niet trots dat we mee stijgen, maar met ons actieplan dat er zit aan te komen, hopen we op een kentering”, zegt Christophe De Waele nog.