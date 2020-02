Aanplant middenberm N9 vordert goed: werken duren nog tot begin maart Joeri Seymortier

22 februari 2020

16u24 3 Eeklo De aanplant van de middenberm van de N9 in het centrum van Eeklo vordert goed. Er wordt nog gewerkt tot begin maart.

Het stadsbestuur wil het centrum vergroenen en kiest voor een grootse aanplant van de middenberm. De werken zorgen voor wat verkeershinder in de stad. “In de loop van komende week worden de grondwerken en de boomaanplant afgerond”, zegt schepen van Mobiliteit Christophe De Waele (Open Vld). “Deze werken zorgen voor de meeste verkeershinder, maar zijn tegen vrijdag 28 februari afgerond. De aanplant van heesters en het aanbrengen van grondverbeteraar worden aansluitend gepland, omdat die nu pas geleverd worden. Dus zal er ook nog de eerste week van maart plaatselijk gewerkt worden met een mobiele werf. Pas in het najaar worden de bloembollen gepland, maar dat betekent niet dat er geen kleur zal zijn in de lente. De bodemverbeteraar zorgt eenmalig voor de nodige geuren en kleuren. Niet alleen meststof voor de grond, maar ook de nodige biodiversiteit.”