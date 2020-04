Aanpak Ring start definitief in 2022: “Zoveel mogelijk kruispunten moeten verdwijnen” Brugsesteenweg wordt in eerste fase al afgesloten van R43 Joeri Seymortier

28 april 2020

18u27 7 Eeklo Er is na 45 jaar eindelijk een startdatum voor de aanpak van de Ring rond Eeklo. In 2022 wordt gestart met de eerste fase, tussen het kruispunt van de Teut en Nieuwendorpe. De Brugsesteenweg wordt daar definitief afgesloten van de Ring (R43). “Eerst wordt de bestaande Ring aangepakt, en pas later komt de doortrekking van de Ring. Bedoeling is om zo weinig mogelijk kruispunten over te houden, voor een vlotte verkeersdoorstroom”, klinkt het.

De stad Eeklo zet opnieuw een belangrijke stap in de verdere realisatie van de Ring. “Het dossier wordt in vier fasen opgesplitst, waarvan de eerste fase vanaf 2022 uitgevoerd wordt”, zegt schepen van Openbare Werken Christophe De Waele (Open Vld). “Starten gebeurt op het stuk bestaande Ring vanaf de Teut. De Brugsesteenweg wordt daar volledig afgesloten, zodat er geen verkeer meer van en naar de Ring kan. Dat is nodig om van de Brugsesteenweg een echte woonstraat te maken, en om de verkeersdoorstroom op de Ring vlot te laten verlopen. Aan de Industrielaan komt in die eerste fase ook een nieuwe rotonde, die je kan vergelijken met die aan AZ Alma. Die nieuwe rotonde wordt ook een aantakking voor het verkeer naar het containerpark, naar Broeken, en later ook naar de bedrijven in Nieuwendorpe. Er komt in die eerste fase langs de Ring ook een veilige fietsinfrastructuur, met een afgescheiden fietspad langs de ventwegen naast de Ring.”

Op de Gentsesteenweg zal de aantakking gebeuren met verkeerslichten. Het verkeer dat van Gent komt, zal bijna automatisch de Ring opgestuurd worden, om op die manier zo weinig mogelijk doorgaand verkeer in het centrum te krijgen. Christophe De Waele, schepen Eeklo

De tweede fase is de aanpak van het kruispunt van de Raverschootstraat. Daar komt definitief een fietstunnel onder het kruispunt. Vanuit de Raverschootstraat zal je enkel nog rechtsaf op de Ring kunnen, maar dwarsen zal onmogelijk zijn. Een derde fase van het grote project wordt de verbinding van Nieuwendorpe met de Tieltsesteenweg, met een brug over het kanaal.

Een vierde en laatste fase wordt dan de effectieve doortrekking van de Ring. “Er komt op de Tieltsesteenweg een grote rotonde voor het verkeer in alle richtingen”, zegt schepen De Waele. “Van daar wordt de Ring ook doorgetrokken richting de Gentsesteenweg (N9). Op de Gentsesteenweg zal de aantakking gebeuren met verkeerslichten. Het verkeer dat van Gent komt, zal bijna automatisch de Ring opgestuurd worden, om op die manier zo weinig mogelijk doorgaand verkeer in het centrum te krijgen. In dat nieuwe stuk Ring komt ook een grote rotonde aan de Dullaert, voor de aantakking met College ten Doorn en de woonbuurt.”

De vier fasen zijn samen goed voor een investering van 25 miljoen, door Vlaanderen. Luc Vandevelde, burgemeester Eeklo

Na 45 jaar is er eindelijk zicht op een startdatum voor het grote project. “We hebben het voorbije anderhalf jaar met onze stadsploeg achter de schermen zwaar doorgewerkt”, zegt burgemeester Luc Vandevelde (SMS). “De vier fasen zijn samen goed voor een investering van 25 miljoen, door Vlaanderen. Nooit eerder hebben we dichter bij de realisatie van de werken gestaan dan nu.”

CD&V protesteert

CD&V Eeklo verzet zich meteen tegen de plannen om de Brugsesteenweg volledig af te sluiten, en post de komende dagen een bewonersbrief. “Wij hebben altijd gepleit voor de aanleg van een ovonde aan de Teut, zodanig dat ook de Brugsesteenweg aansluiting kon blijven hebben”, zegt Filip Smet (CD&V). “Bovendien zou dat ook de manier geweest zijn om het meeste verkeer in de richting van de Ring te sturen zodanig dat de Leopoldslaan en de Brugsesteenweg konden beperkt worden tot wijkbewoners en meer lokaal verkeer.”