Aanloop Tour de France: tentoonstelling ‘100 jaar gele trui’ in Huysmanhoeve Joeri Seymortier

03 juli 2019

09u26 0 Eeklo In aanloop van de Tour de France opent vandaag de tentoonstelling ‘100 jaar gele trui’ in het Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve in Eeklo.

Huysmanhoeve werkte voor de tentoonstelling samen met Mark Van Hamme, verzamelaar van alles wat met wielrennen te maken heeft. Je kan de tentoonstelling bezoeken tot 29 september. “In 1903 wordt in Frankrijk voor de eerste maal de Tour de France georganiseerd”, vertelt Stephanie Paridaen van het Plattelandscentrum Meetjesland. “Sindsdien is de Tour de France uitgegroeid tot een van de belangrijkste wielerwedstrijden. Toch is het pas in 1919 dat de gele trui werd ingevoerd, op vraag van Franse journalisten. Dat was omdat zij zo gemakkelijker de tourleider konden volgen.”

Naar aanleiding van deze tentoonstelling wordt van 6 juli tot 28 juli de 116e editie van de Tour live uitgezonden in de ‘huyskamer’ van de Huysmanhoeve (niet op maandag en dinsdag). De toegang tot de tentoonstelling is gratis. Open van woensdag tot zondag, telkens van 11 tot 18 uur. Je vindt Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve in de Bus 1 in Eeklo.