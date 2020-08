75 jaar na kernbom op Hiroshima: Eeklo hijst de vredesvlag Joeri Seymortier

06 augustus 2020

13u59 1 Eeklo Het stadsbestuur van Eeklo heeft donderdag de vlag ‘Burgemeesters voor vrede’ gehesen voor het stadhuis. Het is exact 75 jaar geleden dat een kernbom op Hiroshima viel.

De kerklokken in Eeklo luidden één minuut lang en voor het stadhuis werd een vlag van ‘Mayors for Peace’ gehesen. “Het is exact 75 jaar geleden dat Hiroshima getroffen werd door een kernbom”, zegt burgemeester Luc Vandevelde (SMS). “Met de klokken en de vlag willen we als stad in naam van al onze inwoners deze tragedie herdenken en tegelijk duidelijk maken dat zoiets nooit meer mag gebeuren. ‘Mayors for Peace’ is een internationaal netwerk van steden en gemeenten waar ook Eeklo lid van is. Deze organisatie werd in 1982 opgericht door de burgemeesters van Hiroshima en Nagasaki, met het doel om in solidariteit met steden van over heel de wereld te pleiten voor nucleaire ontwapening.”