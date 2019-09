75 jaar bevrijding: Eeklo vraagt inwoners om Canadese vlag uit te hangen Joeri Seymortier

15 september 2019

10u00 2 Eeklo Eeklo start met de herdenking van de bevrijding, die 75 jaar geleden door de Canadezen gebeurde.

De stad wil in eerste instantie dat ook de burgers de herinnering levend houden. “We roepen iedereen op om vanaf 15 september, de effectieve verjaardag van de bevrijding, een Canadees kenmerk aan jouw huis te hangen”, zegt schepen Isaura Calsyn (Groen). “We moeten dat doen als dank voor de bevrijding van onze stad. Heb je geen Canadese vlag in huis, dan kan je een affiche downloaden op www.eeklo.be/bevrijding. Hang deze op een goed zichtbare plaats, vanaf nu tot en met 25 oktober. Zo gedenk je de Canadese soldaten die Eeklo bevrijdden op 15 september 1944.”

Op vrijdag 25 oktober is er een Canadees-Belgische herdenkingsviering in Eeklo. Het stadsbestuur zal in samenwerking met het Fonds Spittael een herdenkingsplechtigheid organiseren op het Canadaplein aan ‘De Soldaat en het Meisje’. Start om 10.30 uur op de Markt, ter hoogte van het stadhuis. Onder muzikale begeleiding van de Koninklijke Muziekkapel van de Marine zullen 200 deelnemers mee marcheren.

In het kader van de bevrijding is er op 30 september om 19.30 uur ook een lezing van Pieter Serrien in de bib van Eeklo. De avond heet ‘Zo was onze oorlog. Getuigenissen over de Tweede Wereldoorlog in België’. Inschrijven via bibliotheek@eeklo.be. Je betaalt 5 euro of 1,25 euro met een Uitpas met kansentarief.