75.000 stoffen mondmaskers onderweg naar inwoners Eeklo, Kaprijke, Sint-Laureins en Assenede

Joeri Seymortier

11 mei 2020

14u44 18 Eeklo Deze week worden 75.000 mondmaskers in enveloppen gestoken, die op vrijdag 15 mei in de brievenbussen moeten vallen in Eeklo, Kaprijke, Sint-Laureins en Assenede.

De vier gemeenten deden een groepsaankoop voor stoffen, wasbare, en dus herbruikbare mondmaskers. Ze betaalden uiteindelijk 1,81 euro per stuk. In Eeklo en Sint-Laureins krijgt elke inwoner een exemplaar. In Kaprijke en Assenede is dat iedereen vanaf 18 jaar. In Eeklo gaat het om twee mondmaskers per persoon, in de kleinere gemeenten is het één per persoon. “De mondmaskers zijn toegekomen en worden nu volop door het gemeentepersoneel van de vier gemeenten in enveloppen gestoken”, zegt burgemeester Luc Vandevelde (SMS) uit Eeklo. “Het gaat om herbruikbare mondmaskers van Bulgaarse makelij, en met een certificaat. Perfect veilig, dus. De bedeling gebeurt door gemeentepersoneel en gemeenteraadsleden, maar in sommige gemeenten ook door een pak vrijwilligers. De solidariteit is nog altijd groot.”

Ook Wachtebeke en Zelzate hebben zich achteraf nog aangesloten bij de groepsaankoop van het Meetjesland. Daar moeten ze wel nog een week wachten op hun mondmasker.