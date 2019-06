7.200 zonnepanelen op het dak van Ontex: “Voorbeeld voor andere bedrijven” Wouter Spillebeen

04 juni 2019

16u49 0 Eeklo Op het dak van de fabriek van luier- en maandverbandenfabrikant Ontex in Eeklo plaatste het bedrijf 7.200 zonnepanelen. De panelen produceren het equivalent van het elektriciteitsverbruik van 600 gezinnen, wat van het project het grootste in zijn soort maakt sinds 2013 in België. “Dit kunnen we alleen maar toejuichen”, volgens Vlaams minister van Energie Lydia Peeters (Open Vld).

Ontex sloeg de handen in elkaar met ontwikkelaar en investeerder Menapy om de enorme hoeveelheid zonnepanelen op het dak te installeren. Het kostenplaatje: zo’n 1,7 miljoen euro voor de installatie, het voorafgaand onderzoek en alle andere kosten. Menapy blijft voorlopig eigenaar van de panelen en verkoopt de geproduceerde energie vijftien jaar lang aan Ontex. Daarna wordt de installatie hun eigendom. Stopt Ontex met de stroom af te nemen, dan kan Menapy die nog steeds aan het gewone elektriciteitsnet verkopen.

De panelen produceren meer dan 2 gigawattuur (GWh) per jaar, genoeg om 600 gezinnen van elektriciteit te voorzien en 7,5 procent van de jaarlijkse behoefte van de fabriek. “Dit is het grootste door derden gefinancierde zonnedak in België sinds 2013”, duidt Tom Pollyn van Menapy.

Nieuwe manier van ondernemen

“We waren al een tijd op zoek naar een kostenbewuste manier om zonnepanelen aan te schaffen”, legt Plant Manager van Ontex Eeklo Jef Monballyu uit. Hij mikt op een CO2-neutrale activiteit tegen 2030. “In 2011 hadden we bijna zonnepanelen aangekocht, maar toen bleek het hoogspanningsnet te licht te zijn om een aansluiting met zo’n hoeveelheid panelen aan te kunnen. In 2017 is er een nieuw net gekomen, dus zagen we onze kans.”

Het project wordt enthousiast onthaald door burgemeester Luc Vandevelde (SMS). “We werken al bijna dertig jaar aan een duurzaam beleid”, legt hij uit. De doelstelling van de burgemeester is om de CO2-uitstoot met 68 procent te verlagen in Eeklo. “Het gaat daarbij niet alleen om de energiewinst op zich, maar ook over een andere manier van ondernemen. Nu willen we andere organisaties uitnodigen om ook de mogelijkheden te onderzoeken voor een dergelijk project.”

Crowdlending

Vlaams minister van Energie Lydia Peeters (Open Vld) ziet het project als een voorbeeld voor anderen. “Nu is slechts zes procent van onze daken benut door zonnepanelen. Er is dus nog veel werk voor de boeg, maar we kunnen alleen maar toejuichen dat er nu steeds meer ambitie komt van bedrijven om in te zetten op hernieuwbare energie. Ontex is een voorbeeld en we hebben zo’n voorbeelden nodig om aan twijfelaars te bewijzen dat het kan.” Ook voor het energiebeleid van Eeklo had de minister lovende woorden. “Eeklo is een mooi voorbeeld voor omliggende lokale besturen. Het staat in de top tien van de beste gemeentes wat groene energie betreft.”

De zonnepanelen zijn niet alleen een goede zaak voor het milieu en voor Ontex, maar ook voor de werknemers van het bedrijf. Zij krijgen de kans om financieel deel te nemen aan het project via een systeem van ‘crowdlending’. De werknemers kunnen geld uitlenen aan het bedrijf via een zogenaamde Winwinlening, wat hen een nettowinst van 4,5 procent oplevert.