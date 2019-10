62 meter hoog: verbrandingsoven IVM heeft twee nieuwe schoorstenen Joeri Seymortier

11 oktober 2019

17u10 0 Eeklo De verbrandingsoven van IVM ziet er sinds vrijdag 11 oktober weer anders uit. De twee nieuwe schoorstenen zijn geplaatst.

De afvalenergiecentrale van IVM langs de Expressweg N49 in Eeklo ziet er weer een stuk anders uit. De oude schoorsteen werd maanden geleden afgebroken, en nu werden twee nieuwe schoorstenen geplaatst. “De twee nieuwe schoorstenen vervangen de ene oude schouw, waarvan de betonnen buitenschouw dateerde van 1980”, zegt Jean Marie Staelens. “De twee stalen exemplaren maken vanaf nu ook een meting per ovenlijn mogelijk, daar waar tot voorheen de gereinigde rookgassen van de twee ovenlijnen finaal door één schoorsteen werden gestuurd.”

De schoorstenen zijn 62 meter hoog, hebben een buitendiameter van 1,6 meter, een nuttige binnendiameter van 1,2 metern en werden vervaardigd in Denemarken. IVM hoopt dat de afvalenergiecentrale in de loop van november in dienst kan worden genomen, voor het uitvoeren van testen. Tegen het einde van het jaar moeten beide ovenlijnen opnieuw continu afval kunnen verbranden.

Meer over IVM