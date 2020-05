6 burgemeesters onthutst over aanval N-VA: “Mondmaskers zijn perfect veilig, de oproep om ze niet te dragen brengt volksgezondheid in gevaar” Joeri Seymortier

14 mei 2020

08u56 20 Meetjesland De zes burgemeesters van het Meetjesland die samen mondmaskers aangekocht hebben voor hun inwoners, reageren onthutst op de oproep van N-VA Meetjesland om de mondmaskers niet te dragen.

Burgemeesters Philippe De Coninck van Assenede, Luc Vandevelde van Eeklo, Pieter Claeys van Kaprijke, Franki Van de Moere van Sint-Laureins, Rudy Van Cronenburg van Wachtebeke en Brent Meuleman van Zelzate pakken uit met een gezamenlijke verklaring. “We zijn verwonderd dat N-VA zegt dat onze mondmaskers onveilig zijn, en oproept om ze niet te dragen”, vertellen de zes burgemeesters. “N-VA brengt met deze oproep de volksgezondheid in gevaar. Onbegrijpelijk en onverantwoord. Het is belangrijk dat iedereen deze maskers maximaal gebruikt om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Onze mondmaskers hebben de nodige certificaten. Omdat het niet om chirurgische wegwerpmondmaskers gaat, worden geen specifieke kwaliteitseisen gesteld, wat N-VA ook beweert. Toch doen deze maskers perfect wat ze moeten doen: de verspreiding van het virus tegengaan. Net zoals de vele duizenden niet-gecertificeerde zelfgenaaide mondmaskers die door heel veel geëngageerde vrijwilligers dezer dagen worden gemaakt. Allemaal samen nemen we onze verantwoordelijkheid om de verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Het mondmasker dat de inwoners van ons krijgen, is hiervoor onmisbaar”, klinkt het nog.

In Eeklo, Kaprijke, Assenede en Sint-Laureins worden de mondmaskers op vrijdag 15 mei bedeeld. In Zelzate en Wachtebeke gebeurt dat volgende week.