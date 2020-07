41-jarige man en 5-jarige dochter uit Eeklo levend en wel teruggevonden na grote zoekactie Wouter Spillebeen

07 juli 2020

10u08 1834 Eeklo De 41-jarige Jurgen D. en zijn 5-jarige dochter zijn levend en wel teruggevonden. De politie voerde eerder vandaag in de omgeving van provinciaal domein Het Leen in Eeklo een grote zoekactie uit.

De man was deze morgen erg verward en had een medische ingreep nodig, maar zou dat niet zien zitten. Hij was iets voor 7 uur samen met zijn 5-jarige dochter te voet op de vlucht geslagen. De politie startte een zoekactie in en rond het provinciaal domein met de hulp van speurhonden en een helikopter, maar de man werd niet aangetroffen. Het domein was tijdens de zoekactie afgesloten voor het publiek, maar werd rond de middag weer opengesteld.

Medische toestand

De politie beschouwde de verdwijning als onrustwekkend voor de medische toestand van de 41-jarige Jurgen D., maar niet voor het 5-jarige meisje dat bij hem is. Dat betekent dat er geen enkele aanwijzing was dat de man slechte bedoelingen had met haar.

Volgens buren die Jurgen kennen, ziet de man zijn dochter erg graag en zou hij haar nooit iets aandoen. Hij is al enkele jaren niet meer samen met de moeder van het kind en heeft een co-ouderschapsregeling. Jurgen werkt bij een bouwbedrijf, maar zat voorlopig thuis door een nekblessure. Daarvoor nam hij medicatie.



