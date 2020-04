36 maanden cel na smokkel van 4 kilo heroïne: “Ik wilde mijn schulden afbetalen” Wouter Hertogs

06 april 2020

11u41 0 Eeklo Een man uit Eeklo is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden omdat hij 4 kilogram heroïne het land heeft binnengesmokkeld. De man bracht de drugs over vanuit Burundi. “Ik wilde zo een deel van mijn schulden afbetalen”, gaf hij toe.

De Eeklonaar liep op 19 november tegen de lamp toen hij met een vlucht vanuit Bujumbura landde op de luchthaven van Zaventem en de douane in zijn reiskoffer vier pakken met poeder vond. Het poeder bleek heroïne, goed voor net iets meer dan 4 kilo, met een zuiverheidsgraad van om en bij de 40 procent.

De verdachte bekende meteen dat hij wist dat er drugs in zijn koffer verstopt zaten en verklaarde dat hem 4.000 euro beloofd was om het transport uit te voeren. Met dat geld hoopte hij een deel van zijn schulden terug te betalen. Zijn advocaat pleitte voor een werkstraf aangezien de man een vaste woonplaats heeft, of een gevangenisstraf met een gedeeltelijk uitstel, eventueel onder elektronisch toezicht. De rechter vond de feiten véél te zwaar hiervoor en gaf hem het standaardtarief van 36 maanden.