32 ton gaat de lucht in aan IVM-oven Joeri Seymortier

30 augustus 2019

15u28 0 Eeklo Spektakel vandaag (vrijdag) aan de verbrandingsoven, langs de drukke N49 in Eeklo. Er werden elektrofilters van 32 ton naar boven gebracht.

De verbrandingsoven van IVM wordt grondig verbouwd. Er werden de voorbije weken al nieuwe ovens in de afvalenergiecentrale gemonteerd. “Nu worden de nieuwe elektrofilters in de installatie gehesen”, zegt Jean Marie Staelens van IVM. “Deze nieuwe filters vervangen de originele filters die van 1981 dateren en opgebruikt zijn. In de elektrofilter wordt het stof elektrostatisch verwijderd uit de rookgassen. Oplaaiend stof wordt elektrisch geladen en aangetrokken door elektrisch geladen platen. Een hamersysteem klopt regelmatig tegen de platen, waardoor het stof naar beneden valt in een container. De onderdelen die geplaatst werden wegen elk ongeveer 32 ton.”