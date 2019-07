30 kilometer per uur op doortocht door Eeklo? Dat ziet Eeklonaar niet zitten Joeri Seymortier

19 juli 2019

13u29 0 Eeklo De inwoners van Eeklo staan niet te springen om een zone dertig in te voeren over de hele doortocht van de N9, door het centrum van Eeklo.

Schepen van Mobiliteit Christophe De Waele (Open Vld) lanceerde een poll op de Facebookpagina Eeklonaar.be, en die werd vrijdagmiddag al door meer dan 600 mensen ingevuld. Van de deelnemers koos bijna 500 deelnemers voor het behoud van een zone 50 op de N9 in het centrum van de stad. Slechts goed 130 deelnemers staan achter een zone 30 op de doortocht.

“In Brussel is het bestuursakkoord klaar en 30 kilometer per uur wordt daar de algemene regel in het centrum”, zegt Christophe De Waele. “Veiligheid en leefbaarheid boven alles in Brussel. Ik wou wel eens weten wat de Eeklonaar daarover dacht. In een poll stelden we een gecontroleerde zone 30 voor op de N9, tussen station en Boelare. Dat zou kunnen om het voor de zwakke weggebruiker veiliger te maken en het centrum leefbaarder te maken voor iedereen.”