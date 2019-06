3 bestuurders onder invloed bij verkeerscontrole Jeffrey Dujardin

13 juni 2019

De politie van politiezone Meetjesland Centrum heeft bij de start van de zomerBOB-campagne drie bestuurders onder invloed gevat. Bij de controles controleerden ze in totaal 97 bestuurders. “We hebben het anders aangepakt dan normaal. In plaats van vaste controlepunten hebben we gericht bestuurders uit het verkeer gehaald”, zegt politiewoordvoerder Marino Longeville. “Daarbij bliezen twee bestuurders positief, hun rijbewijs werd ingehouden. Daarnaast hielden we ook een Poolse bestuurder tegen. Hij had zoveel gedronken dat het niet meer lukte om te blazen. Hij werd aangehouden. De man had ook geen rijbewijs, waardoor zijn wagen in beslag werd genomen.”