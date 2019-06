27 graden, maar raadsleden Eeklo moeten vanavond naar ‘tweede zit’ Joeri Seymortier

18 juni 2019

11u09 5 Eeklo De gemeenteraadsleden van Eeklo moeten vanavond (dinsdag) het tweede deel van de gemeenteraad van juni volbrengen. De vergadering liep maandagavond uit en werd voor het eerst geschorst.

Vandaag gaan we naar 27 graden, maar tijd voor terrasjes zullen de gemeenteraadsleden van Eeklo vanavond niet hebben. Sinds dit jaar is er een nieuwe regel dat de gemeenteraad niet meer tot een gat in de nacht wil vergaderen. Als het op maandagavond te laat dreigt te worden, dan wordt de vergadering geschorst en wordt op dinsdagavond verder vergaderd. Dat gebeurt nu voor de eerste keer.

“We hebben de gemeenteraad maandag inderdaad rond 23.15 uur geschorst”, zegt voorzitter Nicole De Munter. Ze leidde de vergadering maandagavond nochtans met strenge hand, en legde de raadsleden meermaals het zwijgen op. Wie vragen probeerde te stellen over zaken die niet op de agenda stonden, was er aan voor de moeite. “De gewone agenda van de gemeenteraad is afgewerkt. Op dinsdagavond doen we verder met de toegevoegde punten van de oppositie, en met de OCMW-raad.”

De raadsleden krijgen vanavond dus nog eens zowat 200 euro bruto als zitpenning voor de nieuwe vergadering. “Niet echt een meerkost voor de stad. Vroeger was de gemeenteraad en de OCMW-raad apart, en dus moest sowieso een dubbele zitpenning betaald worden”, klinkt het nog.