21 juli Fietshappening op Huysmanhoeve: Loopfietskampioenschap, Benjaminkoers, Retrokoers en Kampioenschap ‘traag fietsen’ Joeri Seymortier

15 juli 2019

15u02 0 Eeklo Op zondag 21 juli organiseren het Plattelandscentrum Meetjesland en stad Eeklo een Fietshappening op de terreinen van de Huysmanhoeve.

Nieuw op het programma dit jaar is het loopfietskampioenschap voor peuters en kleuters, geboren tussen 2014 en 2017. Start om 10 uur. De deelnemertjes mogen op hun eigen loopfiets om ter snelst een parcours afleggen. Elk kind krijgt nadien een prijs. Op voorhand inschrijven is verplicht via huysmanhoeve@plattelandscentrum.be. Om 13.15 uur kunnen kinderen tussen de 5 en 13 jaar deelnemen aan de Benjaminkoers. Inschrijven kan ter plaatse.

Klassiekers op het programma zijn de Retrokoers en het ‘Kampioenschap traag fietsen’. Om 14.15 uur start de Retrokoers voor een tocht van 20 kilometer door het Meetjesland. Iedereen vanaf 13 jaar kan deelnemen aan de Retrokoers. De enige voorwaarde is dat je een fiets gebruikt van voor 1980. Deelname kost 3 euro en inschrijven kan via www.eeklo.be/retrokoers.

Wie het liever wat trager heeft, kan tussen 14.30 en 17 uur de uitdaging aangaan om zonder de grond te raken zo langzaam mogelijk over een hobbelig parcours te fietsen. De inschrijving voor het kampioenschap traag fietsen gebeurt ter plaatse en de deelname is gratis.