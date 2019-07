20 vrachtwagens zeezand voor Eeklo Beach Marktplein wordt komende dagen omgebouwd tot strand Joeri Seymortier

30 juli 2019

16u43 19 Eeklo De Markt van Eeklo wordt volop omgevormd tot een strand, om tegen vrijdagavond Eeklo Beach officieel te kunnen openen. Dinsdag en woensdag worden alles samen twintig grote vrachtwagens vol zeezand aangevoerd, om heel het marktplein te bedekken met een zandlaag van bijna een halve meter dik.

Eeklo heeft al twee pogingen gedaan om de Markt in de zomer parkeervrij te maken, maar dat werd nooit een echt succes. Dit jaar worden alle registers open getrokken en wordt de Markt van Eeklo van 2 tot en met 18 augustus een strand. Letterlijk, want dezer dagen worden tonnen zeezand aangevoerd.

“De eerste vrachtwagens met noordzeezand zijn toegekomen en meteen krijgt Eeklo Beach al een beetje vorm”, zegt schepen Christophe De Waele (Open Vld). “Alles samen komt zowat 540 ton zeezand naar de Markt van Eeklo. Dat zijn ongeveer twintig grote vrachtwagens, die tegen woensdagavond de Markt van Eeklo onder een dikke zandlaag moeten leggen. Het zand wordt opgepompt uit de Noordzee, gezeefd en dan met vrachtwagens naar Eeklo gebracht. We hebben de Markt omzoomd met stenen, zodat er een hoogte van zowat een halve meter ontstaat, en in die kuip dan een strand kan aangelegd worden.”

Niets gaat verloren

Het zand wordt leuk tijdens het evenement, maar wat moet er daarna mee gebeuren? “Er zal letterlijk niets verloren gaan”, bevestigt schepen De Waele. “Het zand zal eind augustus dienen als aanvulling van de vele zandbakken die je in onze stad kan vinden. Maar ook voor de veldcross van 8 september zullen we een deel van het zand gebruiken, om het parcours nog spectaculairder te maken. Ook de boordstenen die nu rond het strand gebouwd worden, zullen na Eeklo Beach elders in de stad gebruikt worden. Niets mag verloren gaan”, zegt de schepen nog.

Vrijdag opening

Van vrijdag 2 tot en met zondag 18 augustus is er altijd iets te beleven op Eeklo Beach. Vrijdag wordt om 17 uur begonnen met Akoest. Iets voor 19 uur volgt de officiële opening en om 19 uur is er een optreden van Slippery People. Om 21 uur brengt Minneapolis Music een eerbetoon aan Prince.

Zaterdag 3 augustus zijn er de hele dag workshops op het strand, onder andere palletmeubels maken. Om 18 uur speelt Mae Black en om 20 uur Heartland Drive. Zondag opent het Seniorenorkest al om 11 uur met een aperitiefconcert. Van 14 tot 16 uur is er linedance op het strand. Dover speelt om 18 uur en om 20.30 uur is het de beurt aan West Music Club.

De horeca rond de Markt baadt ook samen een bar uit op het strand. De Ramblas, Brasserie Leffe Middenstandshuis, Eglantier, het Burgerhuis, Eethuis De Raedt, Café Luxor, ’t Kabouterken en Gambrinus slaan daarvoor de handen in mekaar.

Het volledige programma vind je op www.eeklo.be/eeklobeach.