20 jaar Krugershopping Eeklo: van kankervlek in de stad tot succesplek voor winkelplezier Waarom lukt op Kruger wel wat elders moeilijker lijkt? Joeri Seymortier

30 november 2019

14u34 0 Eeklo Het shoppingcentrum Kruger in Eeklo viert dit weekend haar twintigste verjaardag. Klanten worden getrakteerd op een drankje en animatie. Twintig jaar geleden was de oude leegstaande brouwerij een kankerplek in de stad. Vandaag is het een bruisende blek voor ondernemers, waar weekdag en weekends altijd volk loopt. Wat is het succes van ‘de Kruger’?

De twintigste verjaardag van de Krugershopping is niet onopgemerkt gepasseerd. Vrijdag was het op de koppen lopen voor de koopjes van Black Friday, en ook zaterdag was het zoeken naar een parkeerplaatsje. De Krugershopping trekt elke dag een pak klanten, en daar zijn de zaakvoerders blij om. “Winkels hebben het niet gemakkelijk, maar op de Kruger is er inderdaad altijd iets te beleven”, zegt Kelly Clevers van JBC, die er twintig jaar geleden als een van de eerste haar winkel opende. “Waarom dit hier zo goed lukt? De verscheidenheid aan winkels is natuurlijk een grote troef. De winkeliers van Kruger hangen ook aan mekaar, en komen in groep naar buiten. Als er in Eeklo iets te doen is, proberen we ook altijd ons karretje daar aan te haken. En er is hier natuurlijk ook altijd parkeerplaats voor de deur. De klanten moeten wel betalen, maar dat hebben ze er blijkbaar graag voor over”, zegt Kelly.

Ook schepen van Lokale Economie Christophe De Waele erkent het succes van Krugershopping Eeklo. “De Kruger was twintig jaar geleden een droombestemming voor de oude en leegstaande brouwerij, die een kankervlek in het centrum dreigde te worden”, zegt schepen De Waele. “Als we na twee decennia de evaluatie maken, moeten we stellen dat het Krugershopping een boost betekende die Eeklo bevestigde in de rol van koopstad. Er komen mensen uit heel het Meetjesland naar de Kruger, en dan springen die ook wel eens binnen in de andere winkels in het centrum. De Kruger zorgt voor bezoek en beweging in heel onze stad. Een studie toont aan dat 85 procent van de bewoners van omliggende gemeenten voor hun inkopen regelmatig naar Eeklo komen. Daar is de aanwezigheid van Kruger niet vreemd aan. Een goede zaak dus voor het hele economisch leven in Eeklo.”

De goede bereikbaarheid wordt door veel mensen als grootste troef naar voor geschoven. “Een shoppingcentrum als de Kruger is voor iedereen goed toegankelijk: zowel voor de voetganger, fietser als de auto. Ook de grote parking is een absolute troef. Je vindt er echt kwaliteitszaken, die je niet in elke stad kan vinden. Zeg nu zelf, wat is er makkelijker dan over de middag of na het werk nog eens snel in ons centrum of op de Kruger langslopen om een boodschap? Je kan in Eeklo zowat alles vinden, en dat is een bijzondere troef die we moeten koesteren”, zegt schepen Christophe De Waele nog.