20 jaar Kringwinkel Meetjesland: 1,8 miljoen kilo ingezamelde goederen per jaar Joeri Seymortier

17 september 2019

20u07 10 Eeklo De Kringwinkel Meetjesland bestaat twintig jaar en stevent af op een recordjaar. Tegen het einde van het jaar zullen 1,8 miljoen kilo goederen ingezameld zijn.

De Kringwinkel Meetjesland heeft de hoofdzetel in Eeklo, en heeft filialen in Aalter, Assenede, Maldegem en Zomergem. In de beginjaren werd 250.000 kilo goederen per jaar ingezameld. Dit jaar zal Kringwinkel Meetjesland afkloppen op 1,8 miljoen kilo goederen. “We blijven elk jaar groeien”, zegt afgevaardigd bestuurder Ronny Vandeputte. “De voorbije twintig jaar is ons personeelsbestand jammer genoeg niet in verhouding meegegroeid met de ingezamelde goederen. We hebben nu zo’n honderd medewerkers, maar dat is eigenlijk te weinig. Sinds dit jaar is ook psychiatrie Sint-Jan aan de slag op onze werkvloer. Wij zijn er mee geholpen, en die mensen hebben een zinvolle dagbesteding en doen werkervaring op.”

Bowling Starlight

De Kringwinkel in de Slachthuisstraat in Eeklo is ondertussen te klein geworden. Kringwinkel Meetjesland kocht naast de bestaande winkel nu ook het pand van de vroegere bowling Starlight. Tegen eind volgend jaar zal het winkelgedeelte daar sterk uitgebreid worden. Kringwinkel Meetjesland heeft ook een nieuwe vrachtwagen aangeschaft: een combinatie van trekker en oplegger op CNG, waarvan er in ons land nog geen enkel exemplaar ligt.

Verjaardagsfeest

De twintigste verjaardag van Kringwinkel Meetjesland wordt op zaterdag 21 september gevierd. In de hoofdwinkel in Eeklo is er een modeshow en zijn er optredens. In de andere filialen zijn er hapjes en drankjes, en overal een activiteit. Zo wordt in Aalter aan sjakossewerpen gedaan, en komen in Zomergem stylisten langs om tips te geven.

Het volledige programma vind je op www.kwmeetjesland.be.