2.000 kinderen mogen gratis naar Eeklo Kermis: “Zonder markt en kermis is een stad geen stad” Dolle pret op woensdag 19 juni tussen 15 en 17 uur Joeri Seymortier

14 juni 2019

14u57 0 Eeklo Eeklo wil de Zomerkermis van volgende week promoten, en laat maar liefst 2.000 schoolkinderen twee uur lang gratis genieten op de kermis. Van woensdag 19 juni tot en met donderdag 27 juni is het feest in de hoofdstad van het Meetjesland. “Zonder markt en kermis is een stad gewoonweg geen stad”, zegt schepen Ann Van den Driessche.

Eeklo wil de Zomerkermis naar een hoger niveau tillen en stuurt alle kinderen van de kleuterscholen en de lagere scholen op woensdag 19 juni tussen 15 en 17 uur gratis naar de Zomerkermis. “Op 19 juni start onze Zomerkermis, en die start willen we niet onopgemerkt laten voorbij gaan”, zegt schepen Ann Van den Driessche (Open Vld). “Alle kinderen vanaf de kleuters tot en met de kinderen van het zesde leerjaar hebben een kermiskaart gekregen, waarop ze negen stempels kunnen verzamelen. De 2.000 kinderen kunnen woensdag dus op maar liefst negen gratis attracties. Kinderen uit Eeklo die niet in Eeklo naar school gaan, kunnen de gratis kaart woensdag ook afhalen aan de balie van het stadhuis. We hopen dat er woensdag 19 juni een pak kinderen naar de gratis kermis komen, en dat de ouders en grootouders meekomen. Zo wordt het een bruisende middag in onze stad, waar ook de middenstand en de horeca allemaal maar wel bij kan varen. Zonder markt en kermis is een stad geen stad.”

Spaarkaart

De stad kreeg alle foorkramers zo ver om mee te werken aan de gratis kermismiddag. “Kermis is zeer belangrijke schakel in het sociaal weefsel van een stad”, zegt Guido Herman, voorzitter van de foorkramers. “We komen al jaren graag naar Eeklo, en willen dat nu ook eens laten zien. In Brugge hebben we al eens een gratis kinderuurtje gedaan, maar in Eeklo gaan we meteen voor twee uren, waarin de kinderen van negen attracties kunnen genieten. Kinderen die op alle attracties gaan, hebben een volle spaarkaart, en kunnen nog extra prijzen winnen.”

Jaarmarkt

Donderdag 20 juni is het al weer feest in Eeklo. Dan staat de jaarlijkse jaarmarkt op de agenda. Meer dan 200 marktkramers staan dan opgesteld langs de N9. Donderdag om 16.30 uur start dan het jaarmarktcriterium in de binnenstad van Eeklo. Het hele weekend kan je naar de kermis op de Markt. Op maandag 17 juni is er vanaf 15 uur nog een laatste dag kermis, en dan geven alle attracties kortingen voor iedere bezoeker.

500 euro prijzen

De feestweek wordt op donderdag 27 juni afgesloten met de ‘Dag van de Markt’. “Iedereen die dan naar de wekelijkse markt komt, maakt kans op een boodschappentrolley, die gevuld wordt met 500 euro aan prijzen en waardebonnen. Er is randanimatie, en alle marktkramers zorgen op 27 juni voor proevertjes en attenties. Redenen genoeg om ook dan te komen markten in Eeklo”, zegt schepen Van den Driessche nog.