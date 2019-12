18 maanden cel voor tasjesdief die blijft ontkennen Wouter Spillebeen

14u07 1 Eeklo De 51-jarige man die beschuldigd werd van een brutale handtasdiefstal in de Schaperijstraat in Eeklo, is veroordeeld tot een celstraf van 18 maanden waarvan acht maanden effectief. Ondanks heel wat bewijs voor zijn schuld, waaronder een telefonie-onderzoek en camerabeelden, bleef de man ontkennen.

Op 5 juni merkte een 65-jarige vrouw dezelfde man eerst op aan de bankautomaat in Eeklo waar ze een aanzienlijke som geld afhaalde en later bij het boodschappen doen in Waarschoot. Toen ze thuis was, bleek dat de man haar volgde, want hij sprak haar aan bij haar woning. Met een smoesje lokte hij de vrouw naar haar garage, waar hij haar handtas greep. De vrouw verzette zich, maar brak daarbij haar duim. De man ging ervandoor.

In de winkels was de man gefilmd door bewakingscamera’s en in het opsporingsprogramma Faroek op VTM werd een oproep naar getuigen gelanceerd in september. De speurders kwamen uit bij een 51-jarige man uit Assenede. Zijn gsm was telkens gecapteerd op de plaatsen waar de vrouw was geweest en ook op de plaats van de diefstal. Toch bleef de man in de rechtbank ontkennen dat hij iets met de tasjesroof te maken had.

Schadevergoeding

De verdediging argumenteerde dat de politie nooit een fotodossier had voorgelegd aan het slachtoffer en dat het dus niet zeker was dat hij de dader was. Maar volgens de rechtbank weegt dat niet op tegen het bewijsmateriaal. “Hij had bovendien een motief, want hij had schulden en zijn meubilair zou in beslag genomen worden”, aldus de rechter.

“De feiten laten een diepe morele impact na op het slachtoffer”, ging de rechter verder. “De beklaagde heeft een gebrek aan respect voor de fysieke integriteit van het slachtoffer.” De man kreeg een celstraf van 18 maanden, waarvan tien maanden met uitstel. Daarnaast moet hij een boete van 800 euro betalen en een provisionele schadevergoeding van 2.500 euro aan het slachtoffer geven.