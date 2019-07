18 bestuurders betrapt bij negeren landbouwweg Wouter Spillebeen

15 juli 2019

18u09 0 Eeklo “Een landbouwweg is geen sluipweg”, zegt de politiezone Meetjesland Centrum nadat ze dit weekend achttien bestuurders hebben betrapt die het verkeersbord negeerden.

De politie controleerde in de Leikensweg in Eeklo op het naleven van verkeersbord F99c. Dat toont een weg aan waar enkel landbouwvoertuigen, fietsers, ruiters, voetgangers en bestuurders van speedpedelecs op mogen. De maximumsnelheid bedraagt er 30 kilometer per uur. Achttien bestuurders die toch met de auto de weg op reden, liepen tegen de lamp.

De bestuurdersbegingen een overtreding van de tweede graad en moeten dus een boete van 116 euro betalen. Als ze ook nog eens weggebruikers in gevaar brengen, dan wordt dat 174 euro.