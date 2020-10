15 nieuwe sociale huurappartementen in Euerardstraat in Eeklo: SVK Meetjesland wipt over kaap van 200 woningen Joeri Seymortier

12 oktober 2020

09u51 0 Eeklo Sociaal Verhuurkantoor SVK Meetjesland heeft in de Euerardstraat in Eeklo vijftien sociale nieuwbouwappartementen geopend. SVK Meetjesland wipt zo over de kaap van tweehonderd woningen.

In de Euerardstraat 58 huurt SVK Meetjesland al sinds vorig jaar vijf nieuwbouwappartementen. Deze week komen daar nog eens vijftien nieuwbouwappartementen bij. Het gaat om drie blokken van telkens vijf appartementen. Twee appartementen hebben drie slaapkamers en dertien flats hebben twee slaapkamers. De huurprijzen variëren tussen 510 en 565 euro. “Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland startte in 1994 als project binnen het opbouwwerk”, weet Ilse Baert. “Sinds 1999 is SVK Meetjesland erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. SVK Meetjesland is gegroeid tot een organisatie met 210 panden in beheer, waarvan 89 in Eeklo. Het SVK voorziet dienstverlening in de gemeenten Aalter, Assenede, Eeklo, Kaprijke, Maldegem, Sint-Laureins, Wachtebeke en Zelzate.”

Lange wachtlijst

Dat het patrimonium van SVK Meetjesland blijft groeien, is ook echt nodig. “Zeker om de stijgende vraag van de kandidaten op de wachtlijst op te vangen. Eind september waren er 1.466 kandidaat-huurders ingeschreven op onze wachtlijst. Tachtig procent van die kandidaten is alleenstaand, waarvan iets meer dan de helft zonder kinderen ten laste”, besluit Baert. Meer info op www.svkmeetjesland.be.