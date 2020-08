10 foto’s als troost voor leeg Herbakkersweekend in Eeklo: “Dit worden saaie en stille dagen” Joeri Seymortier

14 augustus 2020

14u29 22 Eeklo Dit weekend blijft het stil in Eeklo. Voor het eerst in dertien jaar geen loeiende gitaren en lekker schuimende pinten op het Herbakkersfestival.

Corona treft alles en iedereen, en dus ook het populaire stadsfestival in Eeklo. Wij doken in ons archief en vonden tien foto’s die je doen wegdromen bij de leuke festivalweekends die de vzw Bakfiets, de stad en muziekclub N9 de voorbije jaren gegeven hebben. Eerst op het Herbakkersplein en sinds vorig jaar op de site aan de Blokhutten. Daar moest deze week normaal gezien volop gebouwd en getimmerd worden, maar het is er muisstil. “We missen onze groep, de drukte en de stress”, klinkt het bij de vrijwilligers die vandaag normaal gezien handen te kort zouden hebben. “Het was al een zeer lange week. En we staan voor een saai en stil weekend.”

Wij blikken in tien foto’s terug op de voorbije jaren.