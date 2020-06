“We zijn gejost!”: voorzitter Horeca Meetjesland luidt alarmbel over té strenge regels bij heropstart Joeri Seymortier

01 juni 2020

13u37 52 Meetjesland “De horeca is zwaar gejost! De regels voor de heropstart zijn veel strenger dan voor andere sectoren, en eigenlijk amper werkbaar”, stelt Eddy Deketelaere uit Eeklo, voorzitter van de Horeca Meetjesland, en zelf uitbater van De Ramblas. Het verplicht reserveren en het achterlaten van je contactgegevens is volgens hem in de praktijk niet werkbaar. In Eeklo gaan de zaken op de Markt alvast niet open als er geen grotere terrassen komen.

Iedereen hoopt dat de Nationale Veiligheidsraad woensdag het licht op groen zal zetten om de cafés en restaurants vanaf maandag 8 juni weer open te laten gaan. Maar de regels die nu op tafel liggen, zijn streng. Bijzonder streng, volgens Horeca Meetjesland: overal anderhalve meter tussen houden, verplicht reserveren, niet aan de toog hangen, buiten geen sigaret roken, en altijd je contactgegevens achterlaten.

“We zijn zwaar gejost”, stelt Eddy Deketelaere. “Ik kan geen betere omschrijving bedenken, bij de regels die nu op tafel liggen voor alle takken van de horeca. We hebben een link ontvangen met de coronaregels die nu overeengekomen zijn, en die woensdag bekrachtigd moeten worden. Heel bizar als je tot de conclusie komt dat wij als horeca veel strengere normen opgelegd krijgen dan om het even welke andere sector. Afgelopen weekend ging ik naar de bakker, en daar stonden 18 wachtenden voor mij in de rij. In een andere winkel zag ik dat de enige regel was dat je verplicht een mandje moest nemen. Om nog maar te zwijgen over de rijen aan het postkantoor. Nergens moeten de mensen hun persoonlijke contactgegevens achterlaten. Maar bij de horeca zal dat blijkbaar wel moeten?”

Naast de vele regels, is het vooral de vraag of de klanten ondertussen niet zodanig afgeschrikt worden, dat ze volgende week gewoon niet meer durven komen Eddy Deketelaere, voorzitter Horeca Meetjesland

Er blijven een week voor de opening nog te veel vragen over. “Hoe moet onze sector beleverd worden, als leveranciers niet binnen mogen? Hoeveel mensen kunnen we nog plaatsen met tafels die anderhalve meter uit elkaar moeten staan? Is er dan nog voldoende veilige doorgang? En dan is er nog de grote vraag of de klanten ondertussen niet zodanig afgeschrikt worden, dat ze volgende week gewoon niet meer durven te komen. Mogen we eigenlijk wel blij zijn dat we op 8 juni wellicht mogen heropenen?”

Reserveren

En dan is er nog het verplicht reserveren. Eddy Deketelaere simuleert de onhaalbaarheid met een nagespeeld telefoongesprek:” Ring Ring. Goeie dag, met bistro huppeldepup. Is het om iets te eten? Neen, enkel een koffietje. Misschien zelfs twee. Hoelang moet ik noteren? Thoh, neem toch maar twee uur voor het zekerste. Met hoeveel personen? Ah, je komt alleen. Goed, bedankt. Tot morgen. Ondertussen gewenkt worden door iemand die wil bediend worden. Oei sorry, dat gaat nu even niet, want de telefoon rinkelt weer. Eerst even opnemen.”

Of ik op 8 juni open ga? Dat weet ik nog niet. Dat kan enkel als we effectief grotere terrassen zullen mogen zetten Eddy De Ketelaere

Of zijn zaak De Ramblas op 8 juni open gaat weet Eddy De Ketelaere een week voor de datum nog niet. “Het wordt een lastige oefening voor heel wat uitbaters die binnenkort moeten kiezen. Open gaan of gesloten blijven op 8 juni? Met de horeca op de Markt hebben we alvast beslist dat we niet kunnen open gaan, als we geen grotere terrassen kunnen maken. Het wordt afwachten”, zegt Deketelaere nog.