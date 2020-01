“We hebben zelfs cellen met vloerverwarming”: nieuw commissariaat maakt Politiezone Meetjesland Centrum klaar voor de toekomst Cedric Matthys

10 januari 2020

19u40 0 Eeklo Na dertien jaar discussiëren en een dik jaartje bouwen heeft de politiezone Meetjesland Centrum een nieuw politiekantoor. Het nieuwe commissariaat behoort tot de modernste van het land. “De cellen hebben zelfs vloerverwarming.”

Van hopeloos verouderd naar flitsend nieuw. Zo omschrijf je de situatie in de politiezone Meetjesland Centrum het best. Na een slecht inspectierapport in 2014 stond het gebouw waar de politie toen in huisde gekend als het ‘slechtste politiekantoor van het land’. “Ik herinner me nog een winter waarin de verwarming het volledig begaf”, vertelt Nick Pieters die de verbouwingen in goede banen leidde. “We zaagden gaten uit de deuren en verwarmden onszelf met branders op mazout. Blij dat die tijden voorbij zijn.”

De nieuwbouw in de Raverschootstraat valt inderdaad niet te vergelijken met het ‘Witte Huis’, zoals het oude politiekantoor langs de Tieltsesteenweg heet. Al het meubilair is nagelnieuw en de technologie is tot in de puntjes uitgewerkt. Zo werpt de crisisruimte hoge ogen. “Toen we vroeger een evenement als de Kaaifeesten moesten beveiligen”, zegt Pieters, “dan waren onze politiemensen dagen in de weer. Ze moesten monitors en kabels aansleuren om ter plaatse een commandopost te maken. Nu sturen we de camerabeelden rechtstreeks door naar ons politiekantoor. We kunnen alles van hieruit coördineren.”

Vloerverwarming

Naast de crisisruimte is Pieters ook trots op de nieuwe cellen. “Waar we vroeger twee kleine cellen hadden, zijn dat er nu zes. Ze voldoen allemaal aan de strengste eisen. Het is zelfs de enige plaats in het hele gebouw waar er vloerverwarming ligt. Dat is wettelijk verplicht om vandalisme tegen te gaan.”

“Verder is het ook veel eenvoudiger om een arrestant naar de cel te begeleiden. Je rijdt de poort binnen en kunt de persoon onmiddellijk droppen in de cel. In ons vorige gebouw moest je eerst voorbij het onthaal en de burelen van onze collega’s passeren.”

Toekomst Witte Huis

Het nieuwe gebouw kostte in totaal 8 miljoen euro. Hierin zit zowel de bouw als de aankoop van de grond. De gemeenten Eeklo, Kaprijke en Sint-Laureins, die samen de politiezone Meetjesland Centrum uitmaken, betalen dit bedrag via hun jaarlijkse dotatie. “Al is het gebouw wel degelijk in ons bezit”, licht woordvoerder Marino Longeville toe. “Het Witte Huis was eigendom van de stad Eeklo. Wat in de toekomst met dat gebouw zal gebeuren, hangt dus van hen af. Wel kan ik al vertellen dat er sowieso een woonfunctie moet komen. Dat staat zo in de ruimtelijke uitvoeringsplannen. Wie weet koop je binnenkort dus een appartementje in ons oud politiekantoor.”